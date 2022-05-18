В Британии отреагировали на идею международного трибунала над Путиным

Президента РФ и других российских лидеров хотят судить за войну в Украине

Лиз Трасс поддержала идею уголовного трибунала, который будет судить Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс поддержала идею международного уголовного трибунала, который будет судить президента РФ Владимира Путина и других российских лидеров за войну в Украине. По ее словам, они должны быть привлечены к ответственности. Трасс заявила, что Лондон тесно сотрудничает с Международным уголовным судом.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом" – сказала Трасс.

Она заявила, что Британия направила поддержку в Украину, чтобы помочь собрать необходимые доказательства.

"Я говорила с украинским правительством об этой идее трибунала. Мы открыты к ней, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц", – подчеркнула Трасс.

Она добавила: если трибунал поможет это сделать, то Великобритания бесспорно рассматривает возможность его поддержки.

США запустили проект по сбору доказательств военных преступлений РФ в Украине

Государственный департамент США объявил о создании проекта Conflict Observatory — для сбора, анализа и предоставления широкого доступа к доказательствам совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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Программа включает документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников.

"Conflict Observatory будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами для использования в текущих и будущих механизмах подотчетности. Это включает в себя поддержание строгих процедур цепочки поставок для будущих гражданских и уголовных судебных процессов в соответствующих юрисдикциях. Онлайн-платформа будет открыто публиковать документацию Conflict Observatory, чтобы помочь опровергнуть усилия России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", — говорится в сообщении.

Программа создается с первоначальными инвестициями в размере 6 миллионов долларов США, а в будущем финансирование будет поступать от Европейской инициативы по демократической устойчивости (EDRI).

В марте Белый дом объявил о выделении EDRI не менее 320 миллионов долларов для укрепления демократической устойчивости, продвижения усилий по борьбе с коррупцией и поощрения соблюдения прав человека в Украине и регионе.

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"Эта новая программа наблюдения за конфликтами является частью ряда усилий правительства США как на национальном, так и на международном уровнях, направленных на обеспечение ответственности за ужасающие действия России в будущем. ... Мы ожидаем, что другие международные партнерские организации присоединятся по мере реализации программы. Отчеты и анализы будут доступны онлайн на веб-сайте ConflictObservatory.org", — добавили в Госдепе.

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