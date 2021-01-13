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В Британии ужесточат наказание за нарушение карантина

13 января, 03:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Штрафы будут выписывать чаще и больше

В Великобритании намерены жестче наказывать тех, кто не придерживается карантинных ограничений в связи с COVID-19, в частности их обещают штрафовать чаще и на большие суммы.

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Об этом заявила на пресс-конференции министр внутренних дел страны Прити Пател, передает Sky News.

По ее словам, полиция намерена активизировать действия в отношении нарушителей карантина.

"Мое сегодняшнее послания любому, кто не хочет поступать правильно, совершенно прозрачно – если вы не делаете то, что должны, наши самоотверженные, рискующие жизнями полицейские обеспечат соблюдение правил. И я поддержу их в этом", - подчеркнула министр.

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При этом Пател признала, что большинство жителей страны все-таки придерживаются ограничений. Тем не менее некоторые люди не соблюдают правила, подвергая риску здоровье остальных.

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Министр также рассказала, что полицейские уже выписали около 45 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер.

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Великобритания штрафы карантин наказание коронавирус
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