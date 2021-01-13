В Британии ужесточат наказание за нарушение карантина

Штрафы будут выписывать чаще и больше

В Великобритании намерены жестче наказывать тех, кто не придерживается карантинных ограничений в связи с COVID-19, в частности их обещают штрафовать чаще и на большие суммы.

Реклама

Об этом заявила на пресс-конференции министр внутренних дел страны Прити Пател, передает Sky News.

По ее словам, полиция намерена активизировать действия в отношении нарушителей карантина.

"Мое сегодняшнее послания любому, кто не хочет поступать правильно, совершенно прозрачно – если вы не делаете то, что должны, наши самоотверженные, рискующие жизнями полицейские обеспечат соблюдение правил. И я поддержу их в этом", - подчеркнула министр.

При этом Пател признала, что большинство жителей страны все-таки придерживаются ограничений. Тем не менее некоторые люди не соблюдают правила, подвергая риску здоровье остальных.

Реклама

Министр также рассказала, что полицейские уже выписали около 45 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер.

.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама