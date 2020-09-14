В Британии возобновили испытания оксфордской вакцины от коронавируса

На прошлой неделе заболел один из добровольцев

Оксфордский университет (Великобритания) совместно с компанией AstraZeneca восстановил клинические испытания потенциальной вакцины против коронавируса, приостановленные на прошлой неделе из-за того, что один из добровольцев после прививки заболел воспалением спинного мозга. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Ранее регуляторное агентство Великобритании по контролю за лекарствами и медицинскими продуктами (MHRA) после завершения расследования независимым комитетом рекомендовало восстановить испытания.

"По всему миру около 18 тыс. людей, участвующих в испытаниях, получили потенциальную вакцину. В таких больших испытаниях, некоторые участники прогнозируемо будут болеть, и каждый случай надо исследовать для того, чтобы дать правильную оценку безопасности вакцины", – говорится в заявлении Оксфордского университета.

Возобновление испытаний приветствовал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок:

"Хорошие новости для всех – испытание потенциальной вакцины Оксфордского университета возобновились и продолжаются. Этот перерыв показывает, что мы всегда ставим на первое место безопасность. Мы поддержим наших ученых в их работе разработать эффективную вакцину как можно скорее и с соблюдением безопасности", – заявил он.

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Оксфордская вакцина рассматривается, как один из наиболее перспективных препаратов в мире для борьбы с COVID-19, ее испытания проходят на разных этапах в Великобритании, США, Бразилии, Южной Африке и Индии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила глобальные испытания, в том числе на поздних стадиях, своей экспериментальной вакцины из-за необъяснимого заболевания участника исследования.

"Сегодня" также сообщали, что в США массово тестируют вакцину:

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