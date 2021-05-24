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Британия запустит автоматические цифровые визы

24 мая, 03:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Люди, которые будут приезжать в Великобританию без визы или иммиграционного статуса, должны будут подать заявку на получение электронного разрешения на въезд

Британия введет цифровые визы. Фото: REUTERS/Fernando Carranza

Британия введет цифровые визы. Фото: REUTERS/Fernando Carranza

Великобритания собирается запустить систему "цифровых виз", по которым будет автоматически определяться право туриста на въезд в страну.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Власти Британии рассчитывают, что "цифровые визы" помогут точно подсчитать количество людей, которые въезжают и покидают страну.

"Полностью цифровая граница дасть возможность более точно подсчитывать людей, въезжающих и выезжающих из страны, что усилит контроль над тем, кто приезжает в Великобританию", – заявила глава британского МВД Прити Пател.

По ее словам, люди, которые будут приезжать в Великобританию без визы или иммиграционного статуса, должны будут подать заявку на получение электронного разрешения на въезд.

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Решение о цифровых визах было принято на фоне данных, что нынешние оценки иммиграции существенно отличаются от реальной картины.

Министерство внутренних дел Великобританию хочет полностью цифровизировать въезд в страну до конца 2025 года.

Напомним, с 20 мая украинцы в Великобритании могут без прохождения экзаменов обменять свои водительские права на аналогичный британский документ.

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