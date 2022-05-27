В Британии заявили, что не могут допустить отмены санкций против России

Снятие санкций сделает Путина сильнее в долгосрочной перспективе

Лиз Трасс объяснила, почему нельзя снимать санкции с РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны-союзники не должны допустить отмены санкций против Российской Федерации, которые были введены из-за агрессии против Украины.

Об этом пишет "Голос Америки".

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Трасс обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что он требует выкуп за разблокировку зерна, находящегося в портах Украины.

"Это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп, и он, по существу, использует (для этого) голод и отсутствие продовольствия среди беднейших людей по всему миру. Мы просто не можем позволить этому случиться. Путин должен разблокировать украинское зерно", — отметила Трасс.

Она подчеркнула, что нельзя допустить никакой отмены санкций, никакого "умиротворения, которое просто сделает Путина сильнее в долгосрочной перспективе".

Седьмой пакет санкций против РФ на подходе

Седьмой пакет санкций против России на подходе. Возможно блокирование российских банков, таких как Сбербанк и Газпромбанк. А шестой пакет в любом случае будет работать, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

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"Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Поэтому для нас принципиально, чтобы шестой пакет санкций, в который входит прямое и непрямое энергетическое эмбарго, был в действии. Что это такое? Сегодня уже много кораблей с российской нефтью стоит без возможности зайти в любые другие порты. Мы хотим, чтобы все российские корабли не могли зайти в любой порт. Почему? Потому что сегодня ключевой доход, который Россия получает, — это доход от нефтяных контрактов. Это каждый день мы имеем миллион, два, три, десять миллионов долларов, которые получает российская армия и потом нас бомбит. Поэтому в любом случае шестой пакет будет работать", — сказал он.

Подоляк рассказал, что новые санкции выполнят желание самой России отгородиться от всего мира.

"Седьмой пакет будет на подходе. Он будет иметь возможность, я так понимаю, заблокировать все российские банки, включая Сбербанк, Газпромбанк, через которые сегодня идут расчеты. Российская Федерация сама говорит, что для них (россиян) не существует никакого цивилизованного мира. Они хотят жить за железным занавесом. Так сделайте им этот занавес! Ну хотят люди жить в лагере — пусть живут, почему мы им мешаем? Что для этого надо: запретить им возможность торговать на глобальных рынках. Тогда у них не будет денег и они не смогут оплачивать все свои прихоти. Все, очень простой подход", — сказал он.

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