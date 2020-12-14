В Британии умер писатель-шпион Джон Ле Карре

В Великобритании на 90-м году жизни умер автор романов про спецагентов, бывший разведчик Джон Ле Карре, который много писал о противостоянии Советского Союза и Запада в годы холодной войны.

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Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил его литературный агент Джонни Геллер, передает BBC.

Писатель скончался в госпитале в графстве Корнуолл в ночь на воскресенье от пневмонии, не связанной с COVID-19.

"Мы потеряли выдающегося деятеля английской литературы, человека большого ума, доброты и юмора. Я потерял друга, наставника и вдохновителя", – подчеркнул Геллер.

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Среди самых известных романов Ле Карре (настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэлл) – детективы "Шпион, выйди вон!", по которому снят одноименный фильм, и "Шпион, который вернулся с холода".

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Еще во время учебы в университете он начал сотрудничать с британской контрразведкой Ми-5, а затем перешел в ее штат. С 1959 года работал на внешнюю разведку Британии Ми-6 под дипломатическим прикрытием в Западной Германии. Там он начал писать романы о работе разведки во времена холодной войны. После того как они стали популярны, ушел с государственной службы.

Согласно Оксфордскому словарю, именно благодаря Ле Карре в широкий оборот вошел такой термин спецслужб, как "крот" (mole).

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