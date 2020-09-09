В Бундестаге готовы взять Колесникову "под опеку" в случае ее заключения

Опека может быть организована через правозащитную организацию

Вице-председатель немецкого Бундестага Клаудиа Рот готова "взять под опеку" белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, если власти Беларуси решат посадить ее за решетку. Об этом она заявила 8 сентября, сообщает Deutsche Welle.

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"Она – лицо демократического движения в Беларуси, я выражаю ей огромную солидарность, ее необходимо поддерживать и защищать", – сказала Рот.

По ее словам, если Колесникову лишат свободы на длительный срок по политическим мотивам, она как вице-председатель Бундестага возьмет "опеку" над членом Координационного совета белорусской оппозиции.

Согласно данным офиса Рот, опека может быть организована через правозащитную организацию Libereco, которая борется за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.

Политик подчеркнула, что действия официального Минска против последней из оставшихся в стране лидеров белорусской оппозиции показывают "беспринципность диктатора Лукашенко".

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Рот также потребовала, чтобы Лукашенко немедленно разъяснил, где и в каком состоянии находится Мария Колесникова.

"Мы должны показать Лукашенко, что внимательно следим и не будем молча принимать его бесчеловечные действия против собственного народа", – подчеркнула она.

Напомним, 7 сентября в Минске около 10 часов утра возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили члена Координационного совета Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. В этот же день на связь перестали выходить еще двое членов КС – пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

8 сентября появилась информация, что все три оппозиционера прибыли на границу с Украиной, однако Колесникова отказалась выехать из Беларуси, и ее задержали.

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