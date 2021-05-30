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В ЦАР при взрыве бомбы погибли трое российских наемников

30 мая, 22:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На взрывном устройстве подорвалась колонна в составе военных российской ЧВК и местной полиции, есть раненые

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) погибли трое бойцов российского частного военизированного формирования в результате подрыва самодельного взрывного устройства.

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Об этом сообщил представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги, передает AFP.

"Трое российских союзников и два офицера полиции Центрально-Африканской Республики погибли", – заявил Казаги.

По его словам, также ранены пятеро сотрудников сил безопасности ЦАР.

Отмечается, что военную колонну подорвали на дороге между Берберати и Буаром, в 400 километрах от столицы страны Банги.

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Источники сообщают, что к месту происшествия отправлен российский вертолет, чтобы вывезти тела погибших и раненых.

В то же время ТАСС сообщил, что посольство РФ в ЦАР проверяет информацию о возможной гибели трех россиян на северо-западе страны и "пока не может подтвердить информацию о гибели трех российских инструкторов".

Напомним, в январе разведка США засекла траншеи наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Ливии, которую они должны были покинуть в соответствии с соглашением о постоянном перемирии.

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