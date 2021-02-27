Українська
$ 27,93
34,15
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В центре Еревана противники Пашиняна провели массовый митинг: фото и видео

27 февраля, 18:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оппозиция добивается отставки премьер-министра и предложила своего кандидата

В центре Еревана – на перекрытом проспекте Баграмяна – прошел многотысячный митинг противников премьер-министра Никола Пашиняна с новым требованием отставки главы правительства Армении и также наказание его за поражение в Нагорном Карабахе.

Реклама

На проспекте, где расположены здания Национального Собрания и резиденции президента, была сооружена сцена, установлена профессиональная аудиоаппаратура.

REUTERS/Artem Mikryukov

REUTERS/Artem Mikryukov

Противники премьера заявили, что власти пытались устроить провокацию на проспекте Баграмяна и, спекулируя проблемой военнопленных и без вести пропавших, направить некоторые группы к гражданам, сообщает издание Aysor.am.

Реклама

Во время митинга стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер Пашинян.

REUTERS/Artem Mikryukov

REUTERS/Artem Mikryukov

В тренде
США объявили награду в 250 тыс. долларов за "повара Путина"

А единый кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян поздравил участников митинга с решением президента вернуть проект указа об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Армении.

Реклама

Вазген Манукян / Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

Вазген Манукян / Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

"Это победа!" – объявил Вазген Манукян. Присутствующие приветствовали решение президента Армении аплодисментами.

Напомним, двумя днями ранее в Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Армения отставка протесты митинг оппозиция ереван Никол Пашинян

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Над Ереваном кружит военная авиация (видео)
Над Ереваном кружит военная авиация (видео)Другие страны
"Шок и ужас". Великобритания в пух и прах разнесла Россию в ООНДругие страны
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)
В Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна (видео)Другие страны
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режиме
Британцев будут прививать от коронавируса в ускоренном режимеДругие страны
"Вакцинация может стать бесполезной": в ВОЗ назвали условие для победы над COVID-19Другие страны
Вакцина от COVID-19 прибудет в Украину завтра. Но использовать ее, скорее всего, нельзя
Вакцина от COVID-19 прибудет в Украину завтра. Но использовать ее, скорее всего, нельзяУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять