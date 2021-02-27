В центре Еревана противники Пашиняна провели массовый митинг: фото и видео

Оппозиция добивается отставки премьер-министра и предложила своего кандидата

В центре Еревана – на перекрытом проспекте Баграмяна – прошел многотысячный митинг противников премьер-министра Никола Пашиняна с новым требованием отставки главы правительства Армении и также наказание его за поражение в Нагорном Карабахе.

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На проспекте, где расположены здания Национального Собрания и резиденции президента, была сооружена сцена, установлена профессиональная аудиоаппаратура.

REUTERS/Artem Mikryukov

Противники премьера заявили, что власти пытались устроить провокацию на проспекте Баграмяна и, спекулируя проблемой военнопленных и без вести пропавших, направить некоторые группы к гражданам, сообщает издание Aysor.am.

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Во время митинга стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер Пашинян.

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А единый кандидат в премьер-министры от оппозиции Вазген Манукян поздравил участников митинга с решением президента вернуть проект указа об освобождении от должности начальника Генштаба ВС Армении.

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Вазген Манукян / Фото: REUTERS/Artem Mikryukov

"Это победа!" – объявил Вазген Манукян. Присутствующие приветствовали решение президента Армении аплодисментами.

Напомним, двумя днями ранее в Ереване начались массовые драки сторонников и противников Пашиняна.

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