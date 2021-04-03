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В центре Кишинева похитили сбежавшего из Украины судью Чауса

3 апреля, 19:09

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося

В центре молдавской столицы произошло похищение сбежавшего из Украины и объявленного в международный розыск судьи Николая Чауса.

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Об этом, ссылаясь на полицию Молдовы, сообщает портал NewsMaker.

"Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15", – утверждает пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на данный момент Высшая судебная палата Молдовы рассматривает очередное ходатайство Чауса о предоставлении политического убежища. Окончательный вердикт должен быть объявлен в конце апреля.

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Напомним, что экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подался в бега в 2016 году после того, как его поймали на взятке в 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых.

Украинцам он запомнился тем, что деньги нашли в банках, которые были закопаны у него в огороде. До октября 2020 года он находился в международной базе Интерпола.

Украина уже четыре года безуспешно добивается экстрадиции судьи-беглеца, однако Молдова под разными предлогами этого не делает.

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Молдова похищение судья Чаус
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