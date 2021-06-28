В центре Лондона возле станции метро прогремел мощный взрыв

/ Фото: Сегодня
В центре Лондона у железнодорожной станции Elephant and Castle прогремел мощный взрыв. После этого начался масштабный пожар. На месте работают порядка 70 пожарных.
Об этом сообщает mylondon.news.
Новость дополняется
/ Фото: Сегодня
В центре Лондона у железнодорожной станции Elephant and Castle прогремел мощный взрыв. После этого начался масштабный пожар. На месте работают порядка 70 пожарных.
Об этом сообщает mylondon.news.
Новость дополняется
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