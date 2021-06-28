В центре Лондона возле станции метро прогремел мощный взрыв

/ Фото: Сегодня

В центре Лондона у железнодорожной станции Elephant and Castle прогремел мощный взрыв. После этого начался масштабный пожар. На месте работают порядка 70 пожарных.

Реклама

Об этом сообщает mylondon.news.

Новость дополняется