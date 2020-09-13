В центре Минска возводят баррикады

В столице Беларуси задержано более 400 человек

В Беларуси, где в воскресенье, 13 сентября, в ряде крупнейших городов прошли "Марши солидарности", в центре Минска протестующие начали возводить баррикады. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

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По информации издания, люди строят баррикады из подручных средств на улице Тимирязева, используя водоналивные блоки и другие материалы.

Как сообщает "Интерфакс-Запад", баррикады возводят в том числе на проезжей части. Издание отмечает, что движения транспорта там и так нет, поскольку дорога заполнена протестующими.

Кроме того, тысячи протестующих собрались у ТЦ "Арена Сити" на проспекте Победителей в центре Минска.

Возле ТЦ "Арена-Сити" 13 сентября в Минске

В Telegram "Радио Свобода" размещено видео, как около 18:00 выглядел проспект Победителей в центре столицы Беларуси.

Проспект Победителей в Минске Видео: Радио "Свобода"

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Позже Telegram-канал NEXTA сообщил, что в районе улицы Тимирязева "происходит что-то неладное": там были слышны звуки, похожие на выстрелы, а на земле неподвижно лежит человек, накрытый флагом, вокруг которого толпятся силовики.

Также известно, что по состоянию на 19:00 в Минске задержано более 400 человек.

Напомним, в ходе "Маршей солидарности", которые прошли 13 сентября в ряде крупнейших городов Беларуси, силовики массово задерживали активистов.

В МВД страны заявили, что по состоянию на 15:00 (время совпадает с киевским) зафиксировано 17 очагов протестной направленности и в различных районах Минска на тот момент были задержаны около 250 человек.

Также мы передавали, что, несмотря на все попытки ОМОНа, "титушек" и "тихарей" пресечь очередной марш протеста противников Александра Лукашенко, десятки тысяч людей в воскресенье вновь собрались в районе парка Победы и стелы "Минск — город-герой" у президентской резиденции.

Видео: tut.by

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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