В Чехии и Нидерландах полностью закроют бары и рестораны

Из-за пандемии COVID-19 усилили карантин еще в двух странах

В Нидерландах для предотвращения распространения коронавируса закроют все бары и рестораны.

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Об этом сообщает novinky.cz.

Также в магазинах вечером будет запрещена продажа алкоголя. Кроме того, власти запретят любительский спорт, который не позволяет соблюдать участникам дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

По состоянию на 13 сентября в Нидерландах зафиксировано более 180 тысяч случаев заболевания Covid-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 596 человек.

В то же время с 14 октября будут полностью закрыты все клубы, бары, кафе и рестораны в Чехии.

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Также будет запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах и собираться группами более 6 человек.

Ограничения в Чехии будут действовать до 3 ноября.

Ранее мы писали, что действенная и безопасная вакцина от коронавируса может появиться уже к концу года.

Также сообщалось, что антибиотики в лечении коронавирусной инфекции назначаются в очень редких случаях.

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