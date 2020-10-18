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В Чехии на антикарантинном митинге начались жесткие столкновения с полицией

18 октября, 22:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пострадали более 20 человек

В столице Чехии Праге в воскресенье, 18 октября, несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против введенного ранее правительством карантина в связи с коронавирусом COVID-19, причем большинство протестующих составили футбольные и хоккейные фанаты.

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Об этом сообщает DW.

Отметим, что из-за новых ограничений в Чехии на две недели отменили все спортивные соревнования, кроме международных и закрыли все бары и рестораны.

Демонстрация постепенно переросла в жесткие столкновения с полицией, во время которых протестующие бросали в полицию дымовые шашки, файеры, бутылками из-под пива и камни.

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В ответ для разгона протестующих правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

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Столкновения с полицией в Праге Видео: Reuters

В пражской полиции разгон акции прокомментировали так: когда количество демонстрантов превысило 500 человек, они предупредили об этом и организаторы акции объявили о ее завершении, но большинство протестующих не расходились, к тому же они были без масок.

По последним данным, во время столкновений были травмированы более 20 человек, в том числе полицейские.

Напомним, ранее новый министр здравоохранения Чехии Роман Примула заявил о намерении вынести на рассмотрение правительства предложение о введении чрезвычайного положения в связи с быстрым распространением коронавируса в стране. В последние недели ситуация в стране ухудшилась – за последние сутки зарегистрировано свыше 7800 новых случаев.

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Мы также сообщали, что в Чехии с 14 октября закрыли все клубы, бары, кафе и рестораны, также запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах, ограничения пока введены до 3 ноября.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия карантин протест полиция водометы столкновения коронавирус
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