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В Чили полицейские застрелили жонглера: город взорвался протестами (видео)

7 февраля, 16:45

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Участники подожгли несколько общественных зданий

В чилийском городе Пангипульи после убийства уличного жонглера полицейским вспыхнули массовые беспорядки.

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Об этом сообщает Reuters.

Полицейский хотел проверить у молодого человека по имени Франсиско Мартинес Ромеро документы,у мужчины в руках были предметы для жонглирования, похожие на длинные ножи.

Видео: reuters

Как пишет издание, правоохранитель сделал два предупредительных выстрела в сторону жонглера, и тот побежал в сторону офицера. Сотрудник полиции выстрелил в артиста три раза.

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По данным СМИ, после смерти уличного артиста начались протесты, участники подожгли несколько общественных зданий в городе Пангипульи, установили горящие баррикады и забросали полицейский участок камнями. Всего огонь уничтожил 10 строений.

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Видео: Reuters

При тушении возгораний пострадали трое пожарных. В связи с происходящим президент страны Себастьян Пиньера собрал экстренное совещание правительства.

В ближайшее время власти намерены установить все обстоятельства произошедшего и наказать виновных. Причина убийства не сообщается, ведется расследование.

Как сообщали ранее в Мьянме набирают обороты протесты – в разных уголках страны на митинги в воскресенье вышли десятки тысяч человек.

Напомним, в Европе следует в качестве санкций против России за репрессии против протестующих наложить арест на активы тех российских олигархов, которые "чрезвычайно обогатились посредством коррупции".

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Чили протесты убийство полиция
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