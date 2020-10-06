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В ЦИК Кыргызстана рассказали, когда состоятся новые выборы

6 октября, 15:22

Денис Беспалов Денис Беспалов

Избирательные сроки сократились на треть

Новые парламентские выборы в Кыргызстане должны пройти в ближайшие два месяца. Результаты голосования 4 октября признаны недействительными.

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Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссия Кыргызстана Абдыжапар Бекматов, передает агентство "Кабар".

По его словам, в течение двух недель ЦИК назначит дату повторных парламентских выборов. Он отметил, что избирательные сроки сокращаются на треть: у Центризбиркома есть не 90, а только 60 дней на то, чтобы провести новые выборы.

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Протесты в Кыргызстане начались 5 октября после оглашения предварительных результатов парламентских выборов. Вечером начались столкновения с силовиками. Митингующие захватили президентскую резиденцию, а также освободили из СИЗО осужденного на длительный тюремный срок бывшего президента страны Алзамбека Атамбаева.

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Утром 6 октября действующий глава Государства Сооронбай Жээнбеков обратился к оппозиции с призывам прекратить протесты и вернуться в правовое поле.

Видео: dimsmirnov175/Twitter

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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выборы протест Кыргызстан
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