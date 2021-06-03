В двух провинциях Египта вакцинировали от коронавируса весь курортный персонал

В этих регионах отели уже готовы принять туристов – вакцинация работников сферы туризма продолжается и в других регионах страны

В Египте вакцинировали от коронавируса всех сотрудников турсектора, кто работает в курортных зонах Красного моря и Южного Синая.

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Об этом сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, передает египетская газета Al-Аhram.

"Вакцинация наших сотрудников – лишь одна из мер, которые мы предпринимаем, чтобы туристы могли безопасно, быстро и уверенно вернуться к жемчужинам Египта", - сказал аль-Анани.

Он уточнил, что в провинциях Красное море и Южный Синай вакцинировали персонал отелей, курортных кафе, ресторанов, туристических базаров и транспорта.

Власти продолжают вакцинацию. Цель кампании – до конца июня привить от коронавируса все население этих двух провинций.

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"Египет начал вакцинацию туристического персонала и в других ключевых направлениях, включая Каир, Гизу, Луксор и Асуан", - уточнил министр.

Ранее мы сообщали, что попасть в Хорватию теперь будет немного проще – страна ослабила правила въезда для тех, кто не проходил вакцинацию, и тех, кого обошла коронавирусная болезнь.

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