В Эфиопии сотни людей порубили мачете. Что происходит

Ответственных за массовое убийство установить пока не удалось

На севере Эфиопии в регионе Тыграй произошла массовая резня местных жителей, в результате которой погибло нескольких сотен человек.

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Как сообщила в своем докладе правозащитная организация Amnesty International, сотни людей были зарезаны или зарублены насмерть в ночь на 9 ноября в городе Май-Кадра в юго-западной зоне региона Тыграй в Эфиопии. Большая часть тел была найдена в центре города возле здания Коммерческого банка Эфиопии, а также на дороге, которая ведет в соседний город Кумера.

Что рассказывают очевидцы

По словам очевидцев, что на людей напали с мачете, топорами и ножами. Патологоанатомы также подтверждают, что все жертвы были убиты ножом или мачете. Огнестрельных ранений нет ни у одного пострадавшего. По словам руководителя AI в Восточной и Южной Африке Депроса Мучена, погибшие люди были рабочими.

Кто может быть ответственный

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Сообщается, что ответственных за массовое убийство установить пока не удалось, однако, по показаниям свидетелей, это были члены Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ). По словам руководителя AI в Восточной и Южной Африке Депроса Мучена, погибшие люди были рабочими.

Конфликт в Эфиопии перешел в военную фазу 3 ноября — войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. При этом известно, что вооруженные формирования НФОТ значительно превосходят правительственные силы.

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Что происходит в Эфиопии?

Эфиопия — федеративная страна, состоящая из девяти штатов. Штат Тиграй является местом компактного проживания одноименной народности. На нее опирается НФОТ — политическая сила, которая до 2018 года была одной из ключевых сил в правящей коалиции.

Другая народность — оромо — длительное время заявляла, что ее права ущемляют. В 2016 году начались протесты, которые привели к смене руководства страны два года спустя. Новым премьер-министром страны стал Абий Ахмед. Он создал новую коалицию, в которую НФОТ входить отказался. В 2019 году Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира за разрешения конфликта с соседней Эритреей, где значительную часть населения составляет народность Тиграй.

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В сентябре 2020-го в Тиграе состоялись выборы — несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса центральная власть их отложила. 3-4 ноября в Тиграе начались столкновения между федеральной армией и Народным фронтом освобождения.

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Отметим, причиной противостояния стал конфликт между премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и президентом регионального правительства Тиграй Дебреционом Гебремикаелем.

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