12 погибших и раненых, включая детей. В Египте перевернулся пассажирский автобус

В Египте в субботу ночью произошло смертельное ДТП. Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на полпути. Инцидент произошел в районе 109 километра трассы Суэц-Каир.
Об этом сообщает Al-Masry Al-Youm.
В результате аварии 12 человек погибли и еще 34 получили травмы и ранения. Многих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Люди получили сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины.
Четверо погибших и неисправные тормоза: все подробности ДТП с фурой во Львовской области (обновляется)
Среди раненых и погибших есть дети. На месте работали 30 машин "скорой" помощи.
Причины переворачивания автобуса пока не сообщаются.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.
Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.