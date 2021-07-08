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В Египте катер сбил украинку во время катания на парашюте (видео)

8 июля 2021 10:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Женщина купила поездку на водном парашюте – парасейлинге, однако развлечение обернулось печальными последствиями

Украинка врезалась головой в борт лодки в Египте. Фото: скриншот, коллаж "Сегодня"

Украинка врезалась головой в борт лодки в Египте. Фото: скриншот, коллаж "Сегодня"

На отдыхе в Египте травмировалась украинская туристка. Она каталась на водном парашюте и при падении врезалась головой о катер и получила тяжелые травмы.

Как говорится в сюжете "Сегодня", инцидент произошел в Шарм-эль-Шейхе. В момент взлета веревка, которая соединяла с катером, оборвалась. Женщину понесло на глубину. Водитель лодки решил догнать ее и преградить дорогу, но произошло столкновение.

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Женщина получила сотрясение мозга, у нее разорвано ухо и трещины в позвонках. Медики наложили 15 швов.

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Страховая компания сперва не хотела покрывать лечение травм, нанесенных во время экстремальных развлечений, но в итоге госпиталь оплатили. Женщина продолжит лечение в Украине.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе оборвалась кабина экстремального аттракциона.

Также напомним, в Казахстане неисправный аттракцион запустил ребенка прямо в небо.

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