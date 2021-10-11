В Эквадоре против президента начинают "офшорное" расследование

Парламент Эквадора запустил процедуру расследования против президента этой страны Гильермо Лассо по факту возможной коррупции. За это решение проголосовали 105 депутатов из 137. Об этом сообщает пресс-служба эквадорского парламента в Twitter.
Проверкой возможных офшоров Лассо займется Специальная постоянная комиссия по конституционным правам.
"Комиссия должна потребовать явиться (для дачи показаний. – Ред.) и предоставить всю необходимую информацию, чтобы прояснить причастность президента страны Гильермо Лассо к делу, связанному с отправкой денег в налоговые убежища (офшоры. – Ред.)", – говорится в заявлении парламента.
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В чем заподозрили Гильермо Лассо
На днях Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств.
Там утверждается, что президент Эквадора был связан с 14 офшорными компаниями и трастами в Панаме, Южной Дакоте и Делавэре. Большинство этих компаний были распущены еще в 2017 году, но два траста в Южной Дакоте якобы до сих пор им используются.
Сам Лассо признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами и подчеркнул, что незамедлительно избавился от них. Он утверждает, что декларирует все свои доходы и платит все налоги в Эквадоре.
Тем временем в Украине собрались пересмотреть список офшоров. До конца 2022 года обновят перечень таких зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.
А недавно Украина внесла остров в Карибском море в список офшорных зон. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.