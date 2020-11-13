Українська
$ 28,2
33,27
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Ереване опять протестуют за отставку Пашиняна. Дороги в город перекрыты

13 ноября, 16:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Армяне потребовали отставки правительства из-за соглашения по Нагорному Карабаху

В столице Армении началась очередная демонстрация оппозиции, которая требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за "сдачи" Нагорного Карабаха Азербайджану.

Реклама

Об этом сообщает местный портал News.am.

Митинг проходит на площади Свободы в центре Еревана. Ранее в этот же день представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян написал в своем Facebook, что правоохранители перекрыли все дороги, ведущие в город.

Депутат от партии "Цветущая Армения" Ивета Тоноян утверждает, что в связи с акциями протеста лидеров всех 17 партий вызывали на допросы в Специальную следственную службу Армении.

К месту протеста приехали полицейские автомобили, которые через громкоговорители сообщили о запрете акции из-за действующего в Армении военного положения. Начались задержания.

В тренде
В Минске впервые ввели обязательный масочный режим
Реклама

Читайте также: "Необходимо извлечь уроки": Пашинян назвал перемирие в Карабахе катастрофой

Стоит отметить, что в рядах армянских оппозиционеров возник некий раскол – лидер партии "Альянс" Тигран Уриханян сообщил, что покидает инициативу 17 партий об отставке Пашиняна и призвал все политсилы объединиться для сохранения страны. Таким образом, в антиправительственном движении продолжили участвовать 16 партий.

Протесты противников премьера проходят в Армении третий день подряд – с того дня, когда он и президенты Азербайджана и России сделали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Таким образом, Вторая карабахская война длилась с 27 сентября до 10 ноября.

Сам Никол Пашинян назвал это соглашение катастрофой, но объяснил, что у него не было выбора. При этом в отставку он уходить не собирается, называя это дезертирством, а армянский парламент уже два дня не может объявить вотум недоверия его правительству.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Армения протесты акция протеста нагорный карабах ереван демонстрация Никол Пашинян
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученые
Витамин D при коронавирусе: что выявили британские ученыеДругие страны
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне
Бои на стратегическом направлении: в Карабахе армяне "уничтожили" 7 танков и БМП противникаДругие страны
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай Карабах
Алиев обратился к Пашиняну: Покажи свою смелость, признай КарабахДругие страны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войны
Автономия армян в Нагорном Карабахе: Алиев сказал, что будет после войныДругие страны
7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее закончена
7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее законченаДругие страны
Алиев заявил о переходе под контроль Баку еще семи населенных пунктов
Алиев заявил о переходе под контроль Баку еще семи населенных пунктовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять