В Карабахе показали фото разрушений от обстрелов со стороны Азербайджана

3-тысячный Гадрут и 12-тысячный Мартуни были подвергнуты бомбардировке, сообщает правительство Армении

В Нагорном Карабахе пятые сутки продолжаются ожесточенные бои между азербайджанской армией и противостоящей ей т.н. армией обороны Арцаха, которую поддерживают добровольцы из Армении. При этом страдают и мирные жители, когда противоборствующие стороны наносят удары по городам, а не боевым позициям. В Ереване заявили, что азербайджанцы обстреляли два города с армянским населением.

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Об этом правительство Республики Армения сообщает на своей странице в Facebook.

В сообщении сказано, что бомбардировкам подверглись Гадрут (3-тысячный "райцентр" в Нагорном Карабахе) и Мартуни (12-тысячный город в Гехаркуникской области Армении, расположенный в 30 км от границы с Азербайджаном). Фото разрушений были опубликованы на страничке армянского правительства.

На фото можно увидеть, какие разрушения были вызваны огневым налетом, а тем временем мирные жители показывают осколки снарядов.

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Минобороны Азербайджана также обвинило противника в обстреле города Горадиз (Физулинский район), заявив, что 1 октября в 17:50 (16:50 по киевскому времени) подразделения армянской армии подвергли артиллерийскому обстрелу гражданские объекты города.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета, однако в Баку все опровергли.

Видео: Спутник Армения

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