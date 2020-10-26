В Ереване признали потерю стратегически важного города в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении сообщило об утрате контроля над населенным пунктом Кубатлы

Министерство обороны Армении признало, что в воскресенье, 25 октября, вечером Вооруженным силам Азербайджана удалось захватить город Кубатлы на южном участке фронта.

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Об этом сообщает Объединенный армянский инфоцентр в Facebook.

По словам представителя Минобороны Арцруна Ованнисяна, сегодня, 26 октября, с утра, "нарушив очередное гуманитарное перемирие, Азербайджан с помощью наемников и военных из других стран начал масштабное наступление на юго-восточном направлении. Одновременно обстрелу подверглись населенные пункты Карабаха. Есть погибшие среди гражданских лиц".

В тоже время президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter заявил, что армия заняла 18 населенных пунктов:

В Зангиланском районе: села Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд, Еникенд;

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В Джебраильском районе: села Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Кюрдлер, Ховуслу, Челебиля;

В Губадлинском районе: села Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан и город Губадлы (арм. – Кубатлы).

Стратегическое значение Губадлы (Кубатлы, или Санасар) заключается в том, что он ведет к т.н. "Лачинскому коридору", 6-километровому горному участку, соединяющему территорию Армении и Нагорного Карабаха, а также к городу Сюник, который называют "южными вратами Армении".

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В то же время Арцрун Ованнисян заявил, что, хотя азербайджанские военные и приблизились к Сюнику, – ситуация еще не критична.

"Нашим подразделениям удалось контрударом восстановить передовую. В то же время в северном направлении, в лесах близ Гадрута, продолжились работы по поиску и уничтожению диверсионных групп. Некоторые из них, оставив машины, обратились в бегство", – заявил представитель военного ведомства Армении.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Ильхам Алиев заявил, что к 25 октября под контроль Баку перешли более 100 городов и сел в Карабахе.

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После этого Алиев заявил, что Азербайджан не согласится на замораживание конфликта в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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