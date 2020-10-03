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Ереван обнародовал переговоры арабских наемников: "Это не война, а мясорубка"

3 октября, 19:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

«Туркмены» отказываются выдвигаться на передовую и не хотят погибать

Совет национальной безопасности Армении обнародовал новые данные радиоперехвата, призванные доказать участие арабских наемников и ВВС Турции в войне в Нагорном Карабахе.

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На выложенных СНБ Армении в Twiter записях некие люди с позывными "Гаршка", "Джанавар" и "Леопард" обсуждают отказ "туркменов" (видимо, речь идет о сирийских туркменах, или сирийских турках, проживающих на севере Сирии и выступающих в оппозиции к правительству в Дамаске. – Ред.) выдвигаться на передовую, жалуются на нехватку боеприпасов и решают вопросы с эвакуацией раненых.

Еще в одном из радиоперехватов СНБ цитирует слова арабского наемника, пытающегося предупредить других: "Хаджи, клянусь Аллахом, не иди сюда, парни не знают меня, и я не знаю их. Нас обманули. Все ложь. Это не война, это мясорубка, люди умирают, они не могут вынести трупы".

СНБ Армении

Баку опроверг сообщение Еревана о наемниках, назвав обнародованные радиопереговоры фейковым продуктом спецслужб Армении.

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Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил на странице ведомства в Facebook, что распространенная в армянских СМИ аудиозапись переговоров азербайджанских и турецких военнослужащих не имеет никакого отношения к боевым действиям.

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Напомним, в России утверждают, что владеют информацией о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

Также сообщалось, что сирийские боевики подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, о чем ранее сообщала Армения. Также они назвали стоимость своих услуг.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения Турция нагорный карабах карабах арабы наемники радиоперехват

Источник: Сегодня

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