ЕС не признает новоназначенного премьера Кыргызстана

Европейский союз на фоне протестов и беспорядков в Кыргызстане заявил, что признает президента Сооронбая Жээнбекова единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране.
Об этом говорится в послании Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозеля Борреля, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
О новом премьер-министре страны Садыре Жапарове, который был назначен 10 октября, в Брюсселе не упомянули.
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Как сообщается, ЕС полагается на лидерство Сооронбая Жээнбекова, "а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога".
Как отмечается, "Европейский союз остается искренним другом и надежным партнером Кыргызстана, которому небезразлична судьба парламентской демократии".
Брюссель готов в случае необходимости помочь провести повторные парламентские выборы в Кыргызстане.
Ранее сообщалось, что в Кыргызстане избрали нового премьер-министра.
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