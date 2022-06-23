В ЕС разоблачили работорговцев, охотившихся на украинцев

В ЕС разоблачили интернет-платформу, где украинских беженцев разыскивали в Сети и обманом пытались продать их в сексуальное и трудовое рабство. Жертв пытались заманить предложениями "фотосессий". Сейчас начато 15 расследований.
Об этом говорится на сайте Европола.
Что известно?
Разоблачить сеть удалось благодаря координации правоохранителей из 14 стран ЕС и Европола.
В рамках расследования правоохранители мониторили посты с предложением о помощи с транспортом, проживанием и работой.
В результате обнаружили попытки заманить жертв предложениями "фотосессий", обещаниями "светлого будущего", что приводило к сексуальному рабству и трудовой эксплуатации.
В итоге выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв.
Теперь начато 15 расследований.
Зеленский рассказал, сколько украинцев выехали за границу из-за войны
С начала полномасштабного вторжения России в Украину много украинцев покинули страну. В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам людей. Об этом во время обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Более пяти миллионов украинцев уехали за границу. В основном – это женщины и дети.
"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", – подчеркнул президент.