В ЕС разоблачили работорговцев, охотившихся на украинцев

Выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв

Мошенники в Сети хотели затянуть украинских беженцев в рабство. Фото: коллаж "Сегодня"

В ЕС разоблачили интернет-платформу, где украинских беженцев разыскивали в Сети и обманом пытались продать их в сексуальное и трудовое рабство. Жертв пытались заманить предложениями "фотосессий". Сейчас начато 15 расследований.

Об этом говорится на сайте Европола.

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Что известно?

Разоблачить сеть удалось благодаря координации правоохранителей из 14 стран ЕС и Европола.

В рамках расследования правоохранители мониторили посты с предложением о помощи с транспортом, проживанием и работой.

В результате обнаружили попытки заманить жертв предложениями "фотосессий", обещаниями "светлого будущего", что приводило к сексуальному рабству и трудовой эксплуатации.

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В итоге выявлено 9 подозреваемых в торговле людьми и идентифицировано 9 возможных жертв.

Теперь начато 15 расследований.

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Зеленский рассказал, сколько украинцев выехали за границу из-за войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину много украинцев покинули страну. В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам людей. Об этом во время обращения сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Более пяти миллионов украинцев уехали за границу. В основном – это женщины и дети.