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В Эстонии конфисковали 3,5 тонн кокаина, которые предназначались для РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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26 апреля, 10:02
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Задержанный груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро
Груз был изъят
Груз был изъят / Фото: Коллаж: Сегодня

В эстонском порту Мууга, в одном из контейнеров, в котором перевозились бананы из Эквадора, обнаружили 3,5 тонны наркотического вещества. Об этом сообщает издание ERR.

Контрабанду выявили на судне MILAN EXPRESS после получения соответствующих сигналов от финской таможни и голландской полиции.

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В 72 черных мешках было выявлено более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета.

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Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, сообщила в понедельник прокуратура.

Этот груз является одним из самых больших в странах Балтии и Северной Европы и оценивается в полмиллиарда евро.

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Груз корабля составляли контейнеры, страной назначения большей части которых была Российская Федерация.

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Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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