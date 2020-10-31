Во Франции неизвестный стрелял в православного священника

Неизвестный напал на священника в Лионе, когда тот запирал свою церковь

В Лионе раздались несколько выстрелов у греческой церкви.

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Об этом сообщает сайт Le Progres 31 октября.

Одного раненого эвакуировали в госпиталь. По данным издания, это греко-православный священник, который заявил, что не знает нападавшего. Преступник скрылся, ведется его розыск.

На место стянуты силы полиции и военных, периметр оцеплен.

Неизвестный напал на священника в Лионе, когда тот запирал свою церковь, уточняют местные издания.

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Напомним, не успела Франция прийти в себя от жуткого убийства учителя в пригороде Парижа, как страну всколыхнул новый теракт: на одну из церквей Ниццы напал вооруженный мужчина и убил человека. Утром 29 октября в базилику Нотр-Дам-де-Ницца, которая расположена в самом центре Ниццы, ворвался мужчина с холодным оружием и убил мужчину и женщину. Еще один человек был ранен и скончался уже за пределами церкви. Сам он был ранен прибывшими жандармами и госпитализирован.

Французский президент Эммануэль Макрон назвал это "исламским терактом" и заявил, что страна находится в опасности. Из-за атаки в стране был объявлен максимальный уровень террористической угрозы, а на улицы выведут до 7 тыс. военнослужащих для поддержания безопасности.

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