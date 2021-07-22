В Газе прогремел мощный взрыв, есть жертвы: фото и видео

Столб дыма от взрыва был замечен на большом расстоянии – правоохранители даже озвучили предварительную причину ЧП

В Газе снова неспокойно, но на этот раз не из-за боевых действий. Фото: REUTERS/SJS

В центре города Газа прогремел мощный взрыв на рынке, в результате которого один человек погиб и 10 получили ранения. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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По предварительной версии местных правоохранителей, рвануло баллон с газом. Все пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия действуют полиция и экстренные службы.

На опубликованных в Twitter кадрах можно увидеть, что столб дыма от взрыва был замечен на большом расстоянии.

На фотографиях видно, как в эпицентре взрыва сильно пострадали близлежащие здания, улица усыпана обломками.

Разрушения после взрыва. Фото: twitter.com/PalinfoAr

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Фото: twitter.com/PalinfoAr

Напомним, между Израилем и сектором Газа с 21 мая продолжается перемирие. С начала мая, за 11 дней вооруженного конфликта, погибло более 200 человек, большинство – в секторе Газа. Палестинцы выпустили по израильским городам тысячи ракет – система противоракетной обороны Израиля "Железный купол" трудилась как никогда, но не все атаки удавалось отразить.