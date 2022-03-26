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В Германии будут штрафовать за использование символа оккупантов "Z"

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26 марта, 02:14
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Также планируется ввести соответствующий штраф в Баварии
Публичное использование этого символа является уголовным преступлением. Коллаж "Сегодня"
Публичное использование этого символа является уголовным преступлением. Коллаж "Сегодня"

В Германии будут штрафовать лица, которые используют символ российских оккупантов "Z".

Об этом пишет издание DW.

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В Нижней Саксонии уже знают, что латинскую букву "Z" используют, чтобы поддержать оккупантов против Украины. Поэтому публичное использование этого символа является уголовным преступлением.

Также планируется ввести соответствующий штраф в Баварии. В министерстве юстиции заявили, что местные правоохранительные органы уже "принимают последовательные меры против людей, которые публично поддерживают агрессивную войну, нарушающую нормы международного права".

Напомним, по всей России символ оккупантов вывешивают вместо рекламы и расклеивают на автомобилях. Не стал отставать от них и опальный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Когда-то обо всех событиях, которые сейчас переживает Украина из-за российского вторжения, будут писать книги: о мужестве украинцев и воле к победе, о лидерстве президента, о том, как нам удалось выбить оккупанта с нашей земли. Это будет уже скоро, а пока что каждый из нас на своем месте продолжает делать все к приближению победы. И одна из обсуждаемых новостей дня – то, что известные группы решили убрать ненавистную сейчас всем букву Z из названия. Это MOZGI GROUP и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

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