В Германии погибли беженцы из Украины – что произошло (фото)

Случилась авария. Всего пострадали около 60 человек

В Германии погибли украинки. Фото: коллаж "Сегодня"

В Германии возле города Гармиш-Партенкирхен произошла смертельная железнодорожная авария. В результате этого погибли по меньшей мере пять человек, в том числе двое беженцев из Украины. Одна из украинок была с ребенком.

Об этом сообщает издание Bild.

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В железнодорожной катастрофе погибли четыре женщины в возрасте 32, 39, 51 и 70 лет, а также подросток. По информации полицейских, одна из украинок была с ребенком, которого госпитализировали с серьезными травмами.

Всего в аварии пострадали около 60 человек, в том числе дети, из 140 пассажиров поезда, который ехал из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен. Состав сошел с рельсов в районе села Бурграйн, а три вагона перевернулись.

По предварительной информации, авария могла случиться из-за технической неисправности.

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Авария в Германии, где погибли украинцы. Фото: Bild

Где расположен город Гармиш-Партенкирхен

Сколько украинцев выехали за границу и сколько вернулись

С начала полномасштабного вторжения жители украинских городов пытались спастись от обстрелов, прежде всего свои дома покидали женщины с детьми. За 100 дней войны границу Украины с государствами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 8,3 млн человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, пределы нашей страны за этот период покинули 5,2 млн человек, подавляющее большинство из которых – граждане Украины.

На въезд в Украину за это время проследовали почти 2,7 млн граждан Украины.

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