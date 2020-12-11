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В Gmail теперь можно редактировать прикрепленные документы прямо в почте

11 декабря, 23:33

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Теперь можно открывать и работать с документами Microsoft Office напрямую

Компания Google упростила возможность работы с файлами Microsoft Office.

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Об этом сообщается на сайте Google.

Теперь пользователи Gmail могут редактировать прикрепленные файлы Microsoft Office прямо в почтовом сервисе, как это ранее было доступно для собственных файлов Google Docs или Sheets.

В облачном офисе Google Workspace (бывший G Suite) уже реализована совместимость с форматами файлов офисного пакета Microsoft. Однако ранее почтовые вложения можно было только просматривать — для внесения правок файлы требовалось сначала импортировать их в Google Диск.

Теперь Gmail позволяет открывать и работать с документами Microsoft Office напрямую — как с любым другим текстовым файлом, электронной таблицей или презентацией в Google Документы. Конвертации при этом не происходит. Документ после редактирования сохраняется в оригинальном формате и не преобразуется в формат Google Документы.

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Дополнительно для Google Workspace был выпущен новый плагин Macro Converter для переноса макросов из файлов Excel в Google Таблицы.

Еще стало известно о том, что Google занимается улучшением функции работы с документами и изображениями в вертикальной и горизонтальной ориентации, а также внедрением возможность размещать изображения за текстом и водяными знаками.

Напомним, сайт "Сегодня" опубликовал самые популярные Google-запросы украинцев в 2020 году.

Ранее Google опубликовал ТОП-10 лучших "безымянных" хитов 2020 года.

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