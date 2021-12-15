Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Гонконге горит торговый центр, сотни людей в огненной ловушке (фото, видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
15 декабря, 09:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не все посетители смогли выбраться из горящего здания
В Гонконге сильный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
В Гонконге сильный пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Гонконге загорелся 38-этажный Всемирный торговый центр в Козуэй Бэй, на крыше здания оказались заблокированы 300 человек.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Реклама

Первые сообщения о возгорании поступили утром по киевскому времени. Огонь повредил строительные леса и окутал территорию густым дымом.

По крайней мере семь человек пострадали. Среди раненых была женщина 60 лет, которая лежала в полубессознательном состоянии. Сейчас она в больнице с затрудненным дыханием.

Реклама

Фото: Сэм Цанг
Фото: Сэм Цанг

Сотни людей в огненной ловушке на крыше

Полиция сообщила, что более 300 человек оказались в ловушке на крыше здания и еще 160 были эвакуированы из здания. Пожарные использовали выдвижную лестницу для спасения тех, кто оказался в ловушке в открытой части здания на пятом этаже.

Реклама

Говорят, что офисные работники и посетители ресторанов все еще находятся в здании, которое работает как торговый центр и офисный комплекс.

Что говорят власти?

Предварительное расследование показало, что пожар вспыхнул в электрощитовой на нижнем этаже торгового центра, а затем распространился на строительные леса, покрывающие часть здания. Затем дым проник в сам торговый центр и на задние лестницы.

Фото: Сэм Цанг
Фото: Сэм Цанг

Пожарные тушили пожар с помощью двух водяных струй. Также были задействованы две бригады службы, оснащенные дыхательными аппаратами.

Читайте другие новости "Сегодня":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять