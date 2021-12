В Гонконге горит торговый центр, сотни людей в огненной ловушке (фото, видео)

В Гонконге загорелся 38-этажный Всемирный торговый центр в Козуэй Бэй, на крыше здания оказались заблокированы 300 человек.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Первые сообщения о возгорании поступили утром по киевскому времени. Огонь повредил строительные леса и окутал территорию густым дымом.

По крайней мере семь человек пострадали. Среди раненых была женщина 60 лет, которая лежала в полубессознательном состоянии. Сейчас она в больнице с затрудненным дыханием.

Полиция сообщила, что более 300 человек оказались в ловушке на крыше здания и еще 160 были эвакуированы из здания. Пожарные использовали выдвижную лестницу для спасения тех, кто оказался в ловушке в открытой части здания на пятом этаже.

People being treated after a major fire broke out at Hong Kongs World Trade Centre



Video: Danny Lee pic.twitter.com/flk15RHCuT