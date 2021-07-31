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В горящей Турции в небе заметили яркую вспышку – упал метеорит (видео)

31 июля 2021 10:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Небесный объект упал в районе 00:54 по Киеву, это сопровождалось яркими вспышками

Некоторые из очевидцев сочли падение метеора указанием на череду бедствий / Фото: коллаж "Сегодня"

Некоторые из очевидцев сочли падение метеора указанием на череду бедствий / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 31 июля, в Турции, где вспыхнули масштабные пожары, над Измиром упал метеорит. Очевидцы сообщают о взрыве, который последовал после падения.

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Об этом сообщает Sabah.

"Сегодня в 01:54 на Измир упал метеор. Никаких заявлений от властей пока не поступало", – написал очевидец Халил Бакмис.

Предварительно известно, что небесный объект упал в районе 00:54 по Киеву, это сопровождалось яркими вспышками.

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Отметим, поскольку Турцию охватывают масштабные лесные пожары, взоры и камеры местных жителей устремлены в ночное небо. Некоторые из очевидцев сочли падение метеора указанием на череду бедствий, которые ожидают страну в будущем.

Напомним, в марте ученые зафиксировали падение метеорита на востоке Кубы. После падения последовал взрыв. Кроме того, очевидцы происшествия рассказывали о "красном и белом свете".

Мы также писали, что в Сети появилось видео, как над Камчатским полуостровом в России взорвался метеорит.

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