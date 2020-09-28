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В Госдепе отреагировали на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

28 сентября, 00:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

США против внешнего вмешательства в конфликт

Соединенные Штаты встревожены крупномасштабными военными действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта, которые начались вдоль линии соприкосновения 27 сентября и уже привели к значительным жертвам, в том числе среди гражданского населения.

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Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Государственного департамента.

В США выразили соболезнования семьям погибших и раненых и призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия.

"США самым решительным образом осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря Стивен Биган призвал министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна немедленно прекратить боевые действия", – говорится в заявлении.

В то же время в Госдепе считают, что вмешательство в конфликт извне только усугубит его и призвали стороны к сотрудничеству в Минской группе ОБСЕ.

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"Участие внешних сторон будет крайне бесполезным и только усугубит региональную напряженность. Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к предметным переговорам", – говорится в заявлении.

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Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты готовы оказать помощь в достижении мирного и устойчивого урегулирования конфликта.

Как сообщалось ранее, утром 27 сентября возобновилось военное противостояние на границе между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха.

По итогам первого дня противостояний "президент" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Араик Арутюнян заявил, что с их стороны есть десятки погибших и с ними "воюет не только Азербайджан, но и Турция".

Напомним, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш также призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня.

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