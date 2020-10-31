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Греция ужесточает карантин: закрываются рестораны, музеи, театры

31 октября, 16:46

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Эти меры вступят в силу с 3 ноября и будут действовать в течение одного месяца

В Греции на месяц закрываются рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. В стране также расширят комендантский час.

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Об этом пишет агентство Reuters.

Все развлекательные и спортивные заведения будут закрыты со вторника, 3 ноября, в северной Греции и регионе Аттика, куда входит и столица Афины.

В Аттике проживает 3,9 миллиона человек, в северных регионах – около 1,5 миллиона.

Комендантский час, который ограничивает передвижение в ночное время и который до сих пор действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, будет расширен на всю территорию страны.

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В стране зарегистрировано меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в большинстве европейских стран, но с начала октября наблюдается постепенный рост числа случаев инфицирования.

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Напомним, в Бельгии из-за большого количества случаев коронавируса вводят общенациональный карантин.

Также мы писали о том, что во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают из городаперед началом нового общенационального карантина, который вступил в действие с полуночи 30 октября.

Испания из-за коронавируса объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами.

Ранее правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения вследствие ухудшившейся ситуации из-за коронавируса.

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Греция карантин комендантский час коронавирус COVID-19
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