Греция ужесточает карантин: закрываются рестораны, музеи, театры

В Греции на месяц закрываются рестораны, бары, музеи и театры из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. В стране также расширят комендантский час.
Об этом пишет агентство Reuters.
Все развлекательные и спортивные заведения будут закрыты со вторника, 3 ноября, в северной Греции и регионе Аттика, куда входит и столица Афины.
В Аттике проживает 3,9 миллиона человек, в северных регионах – около 1,5 миллиона.
Комендантский час, который ограничивает передвижение в ночное время и который до сих пор действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, будет расширен на всю территорию страны.
В стране зарегистрировано меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в большинстве европейских стран, но с начала октября наблюдается постепенный рост числа случаев инфицирования.
Напомним, в Бельгии из-за большого количества случаев коронавируса вводят общенациональный карантин.
Также мы писали о том, что во Франции десятки тысяч жителей Парижа уезжают из городаперед началом нового общенационального карантина, который вступил в действие с полуночи 30 октября.
Испания из-за коронавируса объявила режим повышенной готовности к введению более жестких ограничений по всей стране: от комендантского часа до тотального закрытия границ между регионами.
Ранее правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения вследствие ухудшившейся ситуации из-за коронавируса.
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