В Гродно 13-летней девочке распылили газ в лицо (видео)

Девочка была на протесте вместе с отцом

В Беларуси сотрудники милиции распылили газ в лицо 13-летней жительнице Гродно при задержании.

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Об этом сообщает портал TUT.BY.

По информации, несовершеннолетнюю задержали вместе с отцом и развезли по разным РОВД.

Ранее Telegram-канал Nexta опубликовал видео, на котором милиционеры волокут молодую девушку по земле под крики "Не трогайте ребенка".

Напомним, в Беларуси, 4 октября, начались новые протесты – ее участники хотели выразить свою солидарность с политзаключенными.

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В Минске один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх – прям на силовиков:

Сейчас девочку из отделения милиции забрала мать из отделения.

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