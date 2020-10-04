В Гродно 13-летней девочке распылили газ в лицо (видео)

В Беларуси сотрудники милиции распылили газ в лицо 13-летней жительнице Гродно при задержании.
Об этом сообщает портал TUT.BY.
По информации, несовершеннолетнюю задержали вместе с отцом и развезли по разным РОВД.
Ранее Telegram-канал Nexta опубликовал видео, на котором милиционеры волокут молодую девушку по земле под крики "Не трогайте ребенка".
Напомним, в Беларуси, 4 октября, начались новые протесты – ее участники хотели выразить свою солидарность с политзаключенными.
В Минске один из водометов сломался и начал выпускать воду вверх – прям на силовиков:
Сейчас девочку из отделения милиции забрала мать из отделения.
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