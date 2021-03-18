В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZeneca

Медсестра одной из клиник Грузии впала в кому сразу же после вакцинации препаратом AstraZeneca. Минздрав может остановить кампанию по иммунизации населения.

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Об этом заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, передает "Рустави 2".

Состояние 27-летней сотрудницы медучреждения тяжелое. По словам ее коллег, у женщины развился анафилактический шок после введения вакцины.

Заместитель главы Министерства здравоохранения Тамара Габуния заявила, что до конца дня ведомство примет решение по поводу остановки вакцинации.

"На исследование не понадобится много времени, ответ будет известен в течение 24 часов, также мы на месте проведем исследования. Также мы подключим международный комитет ВОЗ, так как случаи такого типа требуют международной подотчетности, и причинно-следственный анализ должен быть проведен по международным стандартам", – сказала чиновница.

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Кроме того, два случая образования тромбов после прививки AstraZeneca зафиксированы в Нидерландах. Связаны ли эти случаи с вакциной – пока неясно.

"Были получены сообщения о двух случаях у пациентов старше 50 лет", – сообщили в организации Lareb.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. От вакцинации уже отказались в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии, Таиланде и др. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

При этом есть государства, которые не стали этого делать и заявили о безопасности британского препарата. Среди них – и Украина.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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