В Грузии налетчик с автоматом захватил банк и взял 50 заложников (фото и видео)

Неизвестный с оружием ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" в городе Зугдиди, чтобы ограбить его, и захватил заложников.

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Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.

Полицейские оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. Сейчас на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия.

По данным телекомпании, в числе заложников заложников оказались работники банка и посетители, их точное число выясняется.

Фото: Радіо Свобода

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что, по его информации, налетчик был один, и глава правительства уверен, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы происходящее завершилось мирно.

Фото: Радио Свобода

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По данным Первого канала Общественного телевидения Грузии, преступник вооружен автоматом и гранатой.

Сотрудница "Банка Грузии", которой удалось покинуть банк через несколько минут после появления злоумышленника, сообщила, что в отделение внезапно вошел вооруженный человек, несколько раз выстрелил и потребовал, чтобы все легли на пол. По её словам, в это время в банке были клиенты и сейчас в филиале находятся более 50 сотрудников.

"Я обслуживала одного из клиентов, когда ворвался грабитель. Насколько я помню, он несколько раз выстрелил, крикнул, что это ограбление. Он потребовал всем лечь на пол, не помню, как я оказалась на улице, предположительно, меня вывел один из клиентов банка. Не знаю, что было дальше. В банке было много клиентов, которые ожидали своей очереди. С утра у нас было всего 58 сотрудников", — заявила в эфире телекомпании "Маэстро" одна из сотрудниц банка.

Напомним, в августе 2020 во Франции мужчина захватил заложников в банке и "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", однако был задержан спецназом.

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А в мае 2020 в Москве мужчина с муляжом бомбы захватил заложника в банке, но был уничтожен в ходе штурма.

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