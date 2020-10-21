В Грузии налетчик с автоматом захватил банк и взял 50 заложников (фото и видео)

Неизвестный с оружием ворвался в один из филиалов "Банка Грузии" в городе Зугдиди, чтобы ограбить его, и захватил заложников.
Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.
Полицейские оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. Сейчас на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия.
По данным телекомпании, в числе заложников заложников оказались работники банка и посетители, их точное число выясняется.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что, по его информации, налетчик был один, и глава правительства уверен, что правоохранительные органы предпримут все меры, чтобы происходящее завершилось мирно.
По данным Первого канала Общественного телевидения Грузии, преступник вооружен автоматом и гранатой.
Сотрудница "Банка Грузии", которой удалось покинуть банк через несколько минут после появления злоумышленника, сообщила, что в отделение внезапно вошел вооруженный человек, несколько раз выстрелил и потребовал, чтобы все легли на пол. По её словам, в это время в банке были клиенты и сейчас в филиале находятся более 50 сотрудников.
"Я обслуживала одного из клиентов, когда ворвался грабитель. Насколько я помню, он несколько раз выстрелил, крикнул, что это ограбление. Он потребовал всем лечь на пол, не помню, как я оказалась на улице, предположительно, меня вывел один из клиентов банка. Не знаю, что было дальше. В банке было много клиентов, которые ожидали своей очереди. С утра у нас было всего 58 сотрудников", — заявила в эфире телекомпании "Маэстро" одна из сотрудниц банка.
Напомним, в августе 2020 во Франции мужчина захватил заложников в банке и "освободить палестинских детей, незаконно заключенных в израильские тюрьмы", однако был задержан спецназом.
А в мае 2020 в Москве мужчина с муляжом бомбы захватил заложника в банке, но был уничтожен в ходе штурма.
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