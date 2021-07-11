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В Грузии нашли мертвым избитого журналиста – Тбилиси накрыла волна беспорядков

11 июля 2021 20:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Противники ЛГБТ-сообщества жестоко избили его возле офиса организации "Сирцхвилиа"

В Грузии умер оператор Александр Лашкарава. Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

В Грузии умер оператор Александр Лашкарава. Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"

В Грузии скончался оператор Александр Лашкарава, которого избили во время акции против ЛГБТ 5 июля.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

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Мужчину госпитализировали с переломами костей лица, ему требовалась хирургическая операция. После того, как его выписали, Лашкарава продолжал лечиться дома, однако спустя несколько дней скончался – мертвым его обнаружила мать.

На смерть оператора одного из грузинских телеканалов отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он пообещал, что в ближайшее время все узнают о результатах расследования.

В посольстве США в Грузии также отреагировали на нападение на оператора.

"Мы призываем к спокойствию и прекращению насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека", – говорится в сообщении.

Что происходит в Грузии?

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Сейчас все больше организаций начали требовать отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. По информации некоторых источников, о том, что будут беспорядки 5 июля в стране, власти знали. Но ничего не предприняли.

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11 июля у офиса правящей партии в Грузии происходят задержания, а здание правительства облили красной краской – после смерти оператора.

Представители антиправительственной акции выдвинули несколько требований:

  • немедленная отставка правительства Ираклия Гарибашвили;
  • арест всех виновных и наказание тех, кто напал на людей 5-6 июля;
  • судебное преследование организаторов насильственного митинга.
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Напомним, 5 июля представители ультраправых движений "Союз православных родителей" и "Грузинский марш" при поддержке религиозных прихожан и радикальных гомофобов стали нападать на журналистов и оппозицию.

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