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В Грузии правящая партия выиграла выборы в парламент

1 ноября, 19:34

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Оппозиционный блок «Сила в единстве» - на втором месте

Центризбирком Грузии подсчитал 100% голосов на выборах в парламент. Победила правящая партия "Грузинская мечта" – у нее 48,15% голосов.

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Оппозиционный блок "Сила в единстве", в который входит партия Михеила Саакашвили, набрала 27,14%, пишет Rustavi2.

Барьер в 1% преодолели:

"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – Движение за свободу" – 3,78% (72 752 голоса);

"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3,15% (60 691 голос);

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"Давид Тархан-Мурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии" – 3,14% (60 493 голоса);

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Избирательный блок "Георгий Вашадзе – Строитель стратегии" – 3,15% (60 592 голоса);

"Гирчи" – 2,89% (55 600 голосов);

"Алеко Элисашвили – граждане" -1,33% (25 534 голоса);

"Шалва Нателашвили – Грузинская рабочая партия" – 1% (19 281 голос).

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выборы Грузия Саакашвили парламент
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