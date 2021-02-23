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В Грузии утвердили новое правительство

23 февраля, 02:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Предыдущий премьер подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции

Парламент Грузии на внеочередной пленарной сессии утвердил новое правительство страны во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Предыдущий премьер Георгий Гахария 18 февраля подал в отставку из-за ареста лидера оппозиции.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Вотум доверия новому правительству выразили 89 депутатов, двое проголосовали против.

Основной состав Кабмина остался прежним, 22 февраля парламент утвердил только двух новых министров.

Министром регионального развития и инфраструктуры стал Ираклий Карселадзе, который до этого был первым заместителем главы ведомства.

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Новым министром обороны утвержден Джуаншер Бурчуладзе – экс-заместитель главы оборонного ведомства.

Ираклий Гарибашвили ранее уже возглавлял грузинский Кабмин – в 2012-2015 годах.

Напомним, политический кризис в Грузии возник на фоне ареста лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия менее недели назад. Тогдашний премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с командой по этому поводу.

Отметим, оппозиционные силы Грузии не раз заявляли о фальсификации итогов прошедших в октябре выборов, избранные депутаты от пяти оппозиционных партий даже отказываются войти в парламент, после того, как на всех избирательных округах победила правящая партия.

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Грузия правительство парламент Кабинет министров премьер-министр
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