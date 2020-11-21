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В Грузии власть заявила о победе во втором туре выборов

21 ноября, 23:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиция отказалась входить в парламент

В Грузии в воскресенье, 21 ноября, прошел второй тур парламентских выборов. Партия власти "Грузинская мечта" уже успела заявить о своей победе во всех округах, оппозиция бойкотировала второй тур.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Отмечается, что избирательные участки в 17 мажоритарных округах Грузии закрылись в 20:00, в Кутаиси прошел второй тур внеочередных выборов мэра города.

Несмотря на бойкот второго тура выборов, кандидаты от оппозиции оставались в бюллетенях.

Во втором туре кандидатам от провластной "Грузинской мечты" в основном противостояли кандидаты, представленные "Национальным движением", а в нескольких округах Тбилиси – согласованные оппозиционными партиями.

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В "Грузинской мечте" сообщили, что, по предварительным результатам, все их 17 мажоритарных кандидатов выигрывают во втором туре парламентских выборов.

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"Как и ожидалось, все 17 кандидатов "Грузинской мечты" получили депутатские мандаты. Соответственно, "Грузинская мечта" будет представлена в парламенте 90 депутатами. Среди оппозиции места распределились следующим образом: 36 мандатов у "Единого национального движения", пять – у "Европейской Грузии", по четыре мандата – у партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Альянса патриотов" и "Гирчи", у партии "Граждане" – два мандата, а у Лейбористской партии – один", – заявил представитель партии власти Ираклий Кобахидзе.

21 ноября второй тур парламентских выборов проходил в 17 одномандатных округах, где по итогам голосования 31 октября ни один мажоритарный кандидат не получил более 50% голосов, необходимых для победы. Избиратели выбирали из двух кандидатов, показавших лучшие результаты.

В то же время все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган и отказываются от своих мандатов – они считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей во втором туре парламентских выборов 2020 года составила 26,29%.

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Грузия результаты выборов парламентские выборы выборы 2020
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