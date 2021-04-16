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В Грузии задержали мужчину, который захватил заложников в банке

16 апреля, 13:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

Полиция освободила двух заложников, которых вооруженный грабитель удерживал в филиале банка

В Тбилиси задержали вооруженного мужчину, который ворвался в филиал банка и захватил заложников.

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Об этом сообщает "Рустави-2".

Полиция освободила двух заложников, никто из них не пострадал.

По словам правоохранителей, нападавший приказал сотрудникам и посетителям банка сдать мобильные телефоны, лечь лицом вниз и положить руки на голову.

Отметим, что от МВД республики официальных заявлений не поступало.

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Напомним, что правоохранители закрыли станцию метро "Авлабари", которая находится рядом. На данный момент ее еще не открыли.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси вооруженный неизвестный ворвался в помещение микрофинансовой организации и захватил заложников.

Напомним, 22 октября в городе Зугдиди налетчик с автоматом захватил банк и взял 50 заложников.

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Грузия Тбилиси филиал
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