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В Грузии начались парламентские выборы по новой системе

31 октября, 13:09

"Грузинской мечте" и "Единому национальному движению" Саакашвили придется формировать коалицию с небольшими партиями

В Грузии проходят выборы парламента. В 08:00 по тбилисскому времени в стране открылись избирательные участки. Голосование продлится до 20:00.

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Выборы проходят по новой системе, которая затрудняет монополизацию власти и повышает шансы на создание коалиционного парламента с учетом интересов различных политических сил, сообщает "Европейская правда".

В частности, выборы проходят с уменьшенным количеством мажоритарных парламентариев — 30 вместо 73. Количество мест по пропорциональной системе увеличивается с 77 до 120. Барьер для прохождения партий в парламент составляет лишь 1%, а партия, которая получит менее чем 40,54% поддержки, не сможет сформировать парламентское большинство.

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Ожидается, что изменения помогут новым политическим силам попасть в парламент, а двум основным партиям, "Грузинской мечте" и оппозиционной "Единое национальное движение" Михеила Саакашвили, скорее всего, придется формировать коалицию с небольшими партиями.

Фото eadaily.com

Фото eadaily.com

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Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса. Избиратели, члены комиссии и наблюдатели должны быть в масках.

Напомним, сейчас в Грузии болеют 15 938 человек (40,9%). Общее количество заражений в стране составляет 38 936 человек.

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Фото sputnik-georgia.ru

Фото sputnik-georgia.ru

Напомним, ранее Михеил Саакашвили озвучил свои планы. Если на парламентских выборах победит его партия "Единое национальное движение", то четко дал понять, что не собирается конфликтовать с Россией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Грузия коронавирус парламентские выборы
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