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В Иерусалиме произошел теракт – авто наехало на толпу (видео)

16 мая, 17:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мотив мужчины, который совершил наезд, пока неизвестен, правоохранителям удалось его нейтрализовать

В Иерусалиме у Дамасских ворот произошел теракт – в результате наезда автомобиля пять человек получили ранения.

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Об этом сообщает The Times of Israel.

Нападавшего нейтрализовали, а инцидент квалифицировали как теракт.

Видео: Военный обозреватель

Также мы писали о том, что в Израиле во время празднования Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, недалеко от города Цфат, произошла давка, погибли 44 человека.

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Отметим, ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке, а США хотят добиться прогресса в процессе возрождения СВПД.

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Недавно у мечети Аль-Акса в Иерусалиме возобновились столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Пострадали сотни палестинцев, а также израильские военные. Совет Безопасности ООН собрал срочное заседание.

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