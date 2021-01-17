Українська
$ 28,05
34,01
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Индии проходит массовая вакцинация от COVID-19 (фото)

17 января, 02:35

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

До июля планируют вакцинировать около 300 млн человек

В Индии в субботу, 16 января, началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Индийские власти рассчитывают до июля сделать прививки около 300 миллионов человек.

Реклама

Об этом сообщает DW.

Вакцинация в Индии

Вакцинация в Индии / Фото: Reuters

Первыми прививки получили работникам государственной больницы в Нью-Дели.

Реклама

Помимо медработников в первую волну вакцинации в Индии попадают полицейские, военные, тюремный персонал и чиновники, которые принимают участие в борьбе с пандемией.

Вакцинация в Индии

Вакцинация в Индии / Фото: Reuters

В тренде
Больше не Меркель: правящая партия Германии выбрала нового главу

К июлю планируют вакцинировать 270 млн людей старше 50 лет, а также тех, кто относится к группам риска.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди утверждает, что вакцинацию такого масштаба еще не проводила ни одна страна в мире.

Реклама

Вакцинация в Индии

Вакцинация в Индии / Фото: Reuters

Отметим, в Индии проживает 1,3 млрд человек и она занимает второе место в мире по численности населения после Китая.

Напомним, в начале января эксперты регулятора по лекарственным средствам Индии рекомендовали для экстренного использования две вакцины против коронавируса COVID-19 – разработанную местными компаниями COVAXIN и производства AstraZeneca.

В конце декабря в Индии зафиксировали шесть случаев заражения новым "британским" штаммом коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия вакцинация вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"Украина
"Ответ будет очень жестким": Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны
6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в Индонезии
Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в ИндонезииДругие страны
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название Грузии
Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз
10 черных лебедей 2021 года
10 черных лебедей 2021 годаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять