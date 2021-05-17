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В Индии создали лекарство от COVID-19 в виде порошка

17 мая, 12:39

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Препарат одобрили для экстренного использования в качестве дополнительной терапии для пациентов средней и тяжелой степени

Коронавирус в Индии, фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Коронавирус в Индии, фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Индии представили новое лекарство для лечения коронавируса, которое выпускается в виде порошка.

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Препарат 2-DG (2-дезокси-D-глюкоза) способствует более быстрому выздоровлению госпитализированных пациентов и снижает у них дополнительную кислородную зависимость, передает Mint.

Людям будут предлагать принимать лекарство перорально путем растворения в воде.

В Индии выразили надежду, что препарат в ближайшее время поможет борьбе с коронавирусом не только внутри страны, но и во всем мире.

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После проведения клинических испытаний одобрили этот препарат для экстренного использования в качестве дополнительной терапии у пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени.

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Как мы писали ранее, катастрофическая ситуация с ковидом в Индии вызывает беспокойство всего мира. Один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 сбросили их тела в священный для индусов Ганг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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