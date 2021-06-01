В Индии заключенные отказались выходить из тюрем – боятся коронавируса

Испуганные пандемией осужденные не хотят свободы – пока на воле бушует пандемия, за решеткой их кормят и регулярно проводят медицинский осмотр

Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni

Заключенные в Индии, где продолжают бороться с пандемией коронавируса, отказываются выходить на свободу из-за угрозы заболеть COVID-19, пишут местные СМИ.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Наталья Поломкина.

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21 заключенный, которых содержат в девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш, обратились к властям, попросив не освобождать их условно-досрочно во время пандемии COVID-19.

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Индийские осужденные посчитали, что в тюрьме им намного безопаснее – они регулярно получают питание и проходят медицинский осмотр.

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"Поскольку они обратились в письменной форме, очевидно, мы должны принять и уважать их позицию", – говорит генеральный директор администрации тюрьмы штата Ананд Кумар.

Ранее Верховный суд Индии приказал отпустить на свободу часть заключенных, чтобы разгрузить тюрьмы во время пандемии. В связи с этим в прошлом году было решено освободить по УДО или под залог более 11 тысяч человек.

Напомним, что причиной новой волны эпидемии в Индии назвали распространение мутировавшего штамма коронавируса. Всемирная организация здравоохранения уже классифицировала его как "вариант, вызывающий беспокойство".

Кроме того, индийцы столкнулись и с другой проблемой – эпидемией мукомиза, "черного грибка", из-за которого пациентам удаляют глаза.

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